Vatandaşlar Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala Ramazan arifesi ne zaman, hangi sorusunun yanıtını araştırıyor. Arefe gününün resmi tatil olup olmadığı aynı zamanda birçok kişi tarafından merak ediliyor.

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

3 Haziran Pazartesi günü yarım gün tatil olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 3 Haziran Pazartesi

1. Günü 4 Haziran 2019 Salı

2. Günü 5 Haziran 2019 Çarşamba

3. Günü 6 Haziran 2019 Perşembe

2019 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bayram tatili için hazırlık yapan vatandaşlar Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağını araştırıyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılacaklar.

Ramazan Bayramı başlangıcının hafta içine denk gelmesi ile birlikte hafta sonu ile birleştirilerek bayram tatili 9 gün yapılmış olacak.

ARİFE NEDİR?

Arife, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.