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  • 28.05.2019 00:45
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 00:48

'da korkunç olay! Feci şekilde can verdi

'nın Kestel ilçesinde şelaleden balıklama suya atlayan genç, kafasını suyun içerisindeki kayalıklara çarparak yaşamını yitirdi.

Korkunç olay, Kestel ilçesi Narlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Ahmet Mehdi Amuna isimli yabancı uyruklu genç, arkadaşlarıyla serinlemek için Narlıdere Şelalesi'ne gitti.

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