Korkunç olay, Kestel ilçesi Narlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Ahmet Mehdi Amuna isimli yabancı uyruklu genç, arkadaşlarıyla serinlemek için Narlıdere Şelalesi'ne gitti.
Korkunç olay, Kestel ilçesi Narlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Ahmet Mehdi Amuna isimli yabancı uyruklu genç, arkadaşlarıyla serinlemek için Narlıdere Şelalesi'ne gitti.
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