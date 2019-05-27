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  • 27.05.2019 12:59
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 12:59

Oğlunun cenazesini teslim alan baba gözyaşlarına boğuldu

'da 4'üncü sınıf öğrencisi (10), banyo yaparken kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Baba , morgda cenazeyi almak için beklerken oğlunun fotoğraflarına bakıp gözyaşı döktü.

En acı fotoğraf! Yıkıldı...

Olay dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Ahmet Bileydi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi , banyo yaptığı sırada yere düştü. Oğlunun fenalaştığını gören Huriye Güllü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın ardından eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Gökalp Güllü'yü ambulansa aldı.

Hastaneye giderken yolda kalbi duran Güllü yaşamını yitirdi. Güllü'nün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Gökalp Güllü'nün kalp krizinden yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

Mobilya ustası , morgda oğlunun cenazesini almak için beklerken sürekli gözyaşı döktü. Cep telefonundan oğlunun fotoğraflarına bakan babayı yakınları teskin etti. Oğlunun cenazesinin bulunduğu tabuta gözyaşları içinde bakan Güllü, tabutu cenaze arabasına kadar taşıdı.

Gökalp Güllü'nün cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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