Beşiktaş'ta güpegündüz cadde ortasında boşanma aşamasında olduğu eşiyle kavga eden şahıs, kendilerini ayırmak isteyen esnafa ekmek bıçağıyla tehditler savurdu. Bıçakla dehşet saçan şahıs esnaflar tarafından uzaklaştırılırken, o anlar ise kameralara yansıdı.



Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 13.50 sıralarında Beşiktaş Akaretler Vişnezade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşiyle cep telefonu meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Cadde ortasında tartışan çift arasında bir süre sonra arbede çıktı. O esnada dışarıda cep telefonuyla konuşan esnaf Yusuf Sümbül (35), çiftin kavga ettiği görünce şahsa, sakin olmalarını söyledi. Şahsın, "bana karışma eşim" demesi üzerine Sümbül, "Tamam eşin olabilir ama burada bu şekilde olmaz. Başka şekilde halledin" diyerek karşılık verdi. Ardından da şahıs eşiyle tartışarak ve itişerek uzaklaştı.