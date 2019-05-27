Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 27.05.2019 12:58
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 13:07

'da ! Sokak ortasında eşini...

'ta gündüz saatlerinde boşanma aşamasında olduğu eşiyle kavga eden bir şahıs, kendilerini ayırmak isteyen çevredeki esnafa ekmek bıçağı ile tehditler savurdu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Beşiktaş'ta güpegündüz cadde ortasında boşanma aşamasında olduğu eşiyle kavga eden şahıs, kendilerini ayırmak isteyen esnafa ekmek bıçağıyla tehditler savurdu. Bıçakla dehşet saçan şahıs esnaflar tarafından uzaklaştırılırken, o anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 13.50 sıralarında Beşiktaş Akaretler Vişnezade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşiyle cep telefonu meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Cadde ortasında tartışan çift arasında bir süre sonra arbede çıktı. O esnada dışarıda cep telefonuyla konuşan esnaf Yusuf Sümbül (35), çiftin kavga ettiği görünce şahsa, sakin olmalarını söyledi. Şahsın, "bana karışma eşim" demesi üzerine Sümbül, "Tamam eşin olabilir ama burada bu şekilde olmaz. Başka şekilde halledin" diyerek karşılık verdi. Ardından da şahıs eşiyle tartışarak ve itişerek uzaklaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİstanbul'da ekmek bıçaklı dehşet! Sokak ortasında eşini...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri