Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 27.05.2019 21:13
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 21:21

MPİ 27 Mayıs belli oldu! İşte haftanın şanslı numaraları (27.05.2019)

Her hafta pazartesi günü çekilen birçok kişi tarafından merakla araştırılıyordu. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda çekilen 'da haftanın kazanan numaralar açıklandı. İşte ...

27 Mayıs On Numara sonuçları açıklandı

Her hafta pazartesi günleri noter huzurunda çekilişi yapılan için bugün heyecanlı bekleyiş son buldu. 'da haftanın kazanan numaraları açıklandı. İşte 27 Mayıs Mart On Numara sonuçları...

27 MAYIS PAZARTESİ ON NUMARA SONUÇLARI

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriMPİ 27 Mayıs On Numara sonuçları belli oldu! İşte haftanın şanslı numaraları (27.05.2019)
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri