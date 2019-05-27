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  • 27.05.2019 21:47
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 21:56

Günlerdir aranan 1,5 yaşındaki 'ın cansız bedeni bulundu

22 gündür kayıp olan ile ilgili üzücü haber geldi. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu köye yaklaşık bir kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ile ceset parçaları bulundu.

Ecrin bebeğin cansız bedenine ulaşıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı bir köyde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin bebek günlerdir aranıyordu. 1,5 yaşındaki 'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Vezirköprü ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan Ecrin Kurnaz için ailesinin kayıp başvurusu yapması üzerine ekipler harekete geçti. UMKE, AFAD ve jandarma komandolar, bölgeye arama başlattı.

Evin çevresinde başlatılan aramalar belirli bir düzen içerisinde geniş alana yayıldı. Arama-kurtarma çalışmasında görevlendirilen kadavra köpeği evin 75 metre yakınında tepki vermesi üzerine üç ayrı bölgede de kazı çalışması gerçekleştirildi.

Savcının gözetiminde sürdürülen kazı çalışmalarından da sonuç alınamazken, üç ayrı bölgeden analiz edilmek üzere toprak numuneleri alınarak açılan bölge kapatıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bugün kadar izine rastlanılamayan Ecrin'den öğledern sonra acı haber alındı. Talihsiz çocuğun kaybolduğu evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda, 1.5 yaşlarında bir kız çocuğuna ait ceset bulundu.

Yapılan incelemeler sonucunda cesedin kayıp Ecrin'e ait olduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.

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