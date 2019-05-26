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  • 27.05.2019 01:50
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 01:50

Kağıthane'de silahlı saldırı: 4 yaralı

Kağıthane'de bir önünde oturanlara silahla ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kağıthane'de silahlı saldırı: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre olay, Mahallesi Aşkım Sokak'ta bulunan önünde oturanlara silahla ateş açan şahıs, daha sonra beyaz bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Saldırı sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İnternet kafe sahipleriyle aralarında husumet bulunduğu belirtilen saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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