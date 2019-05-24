Samsun halkı cuma namazı için hazırlıklarını sürdürüyor. Öğle vaktinde kılınan cuma namazı öncesi okunacak hutbeyi de vaktinde dinlemek isteyen Samsunlular, cuma namazı öncesi camilere akın edecekler. Diyanet'in yayınladığı namaz vakitlerinde Samsun cuma saati bilgisi yer alıyor. Peki, Samsun'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 24 Mayıs Samsun cuma saati...

SAMSUN CUMA VAKTİ - 24 MAYIS

Samsun'da cuma namazı saati, Diyanet'in yayınladığı takvime göre, 12.36'da okunacak ezanın ardından kılınacak.

SAMSUN 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 24.05.2019 03:10 05:02 12:36 16:34 20:01 21:45 25.05.2019 03:09 05:01 12:37 16:35 20:02 21:46 26.05.2019 03:07 05:01 12:37 16:35 20:03 21:48 27.05.2019 03:06 05:00 12:37 16:35 20:04 21:49 28.05.2019 03:05 04:59 12:37 16:35 20:04 21:50 29.05.2019 03:04 04:59 12:37 16:36 20:05 21:52 30.05.2019 03:03 04:58 12:37 16:36 20:06 21:53 31.05.2019 03:02 04:58 12:37 16:36 20:07 21:54 01.06.2019 03:01 04:57 12:37 16:37 20:08 21:55 02.06.2019 03:00 04:57 12:38 16:37 20:08 21:57 03.06.2019 02:59 04:56 12:38 16:37 20:09 21:58 04.06.2019 02:58 04:56 12:38 16:37 20:10 21:59 05.06.2019 02:57 04:56 12:38 16:38 20:11 22:00 06.06.2019 02:57 04:55 12:38 16:38 20:11 22:01 07.06.2019 02:56 04:55 12:38 16:38 20:12 22:02 08.06.2019 02:55 04:55 12:39 16:39 20:12 22:03 09.06.2019 02:55 04:55 12:39 16:39 20:13 22:04 10.06.2019 02:54 04:54 12:39 16:39 20:14 22:05 11.06.2019 02:54 04:54 12:39 16:39 20:14 22:05 12.06.2019 02:53 04:54 12:39 16:40 20:15 22:06 13.06.2019 02:53 04:54 12:40 16:40 20:15 22:07 14.06.2019 02:53 04:54 12:40 16:40 20:16 22:08 15.06.2019 02:52 04:54 12:40 16:40 20:16 22:08 16.06.2019 02:52 04:54 12:40 16:41 20:17 22:09 17.06.2019 02:52 04:54 12:40 16:41 20:17 22:09 18.06.2019 02:52 04:54 12:41 16:41 20:17 22:10 19.06.2019 02:52 04:54 12:41 16:41 20:18 22:10 20.06.2019 02:52 04:54 12:41 16:42 20:18 22:10 21.06.2019 02:52 04:55 12:41 16:42 20:18 22:11 22.06.2019 02:53 04:55 12:42 16:42 20:18 22:11 23.06.2019 02:53 04:55 12:42 16:42 20:19 22:11

CUMA NAMAZININ KILINABİLMESİ İÇİN ŞARTLAR

1- Şehirde veya şehir kıyısında olmak (Bugün muhtarı veya jandarması bulunan köyler şehir hükmündedir)

2- Devletin başında emir veya emirin görevlendirdiği bir kişinin bulunması

3- Öğle vakti olması

4- Öğle vaktinde hutbe okunması

5- İmam hariç en az 3 kişilik cemaat olması (Hanefi'de 3, Maliki'de 12, Şafii ve Hanbeli'de 40 erkek gerekir)

6- Cami herkeze açık olmalı, ibadet serbestliği olmalı

"Yâ Eyyühellezine âmenü izanûdiye lissâlati min yevmil Cum'ati fes'av ila zikrillâhi ve zerûl bey'a zâliküm hayrunleküm in küntüm tâ'lemûn." (Cuma suresi, 9. ayet)

Anlamı: Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.