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  • 24.05.2019 11:14
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 11:14

'ne bıçaklı baskın

'da bulunan 'ne giren eli bıçaklı bir şahıs, çevreye tehditler savurarak intihar teşebbüsünde bulundu. Olay yerine gelen polislerin şahsı ikna çalışmaları sürüyor.

Esenyurt Belediyesi'ne bıçaklı baskın

'ne giren eli bıçaklı bir kişi, çevreye tehditler savurarak intihar teşebbüsünde bulunacağını söyledi. Polis ekiplerinin şahsı ikna çabaları sürüyor.

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