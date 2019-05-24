Esenyurt Belediyesi'ne bıçaklı baskın

Esenyurt Belediyesi'ne giren eli bıçaklı bir kişi, çevreye tehditler savurarak intihar teşebbüsünde bulunacağını söyledi. Polis ekiplerinin şahsı ikna çabaları sürüyor.
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Esenyurt Belediyesi'ne giren eli bıçaklı bir kişi, çevreye tehditler savurarak intihar teşebbüsünde bulunacağını söyledi. Polis ekiplerinin şahsı ikna çabaları sürüyor.
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