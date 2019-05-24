İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır kent merkezinde oturan 3 şüphelinin ellerinde bulundurdukları 1400 yıllık papirüskağıdı üzerine yazılı kitabı satmak için alıcı aradıkları bilgisini edindi.
Diyarbakır'da 1400 yıllık dini motifli kitap ele geçirildi
Diyarbakır'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 1400 yıllık deri kapaklı, papirüs kağıdına yazılı dini motifli kitap ele geçirildi.
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