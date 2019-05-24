Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 24.05.2019 09:46
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 09:46

'da 1400 yıllık li ele geçirildi

'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 1400 yıllık deri kapaklı, kağıdına yazılı li ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır kent merkezinde oturan 3 şüphelinin ellerinde bulundurdukları 1400 yıllık papirüskağıdı üzerine yazılı kitabı satmak için alıcı aradıkları bilgisini edindi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriDiyarbakır'da 1400 yıllık dini motifli kitap ele geçirildi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri