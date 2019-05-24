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  • 24.05.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 09:29

'de 29 kaçak yakalandı

'nin ilçesinden lastik botla yasa dışı yollarla ’ın 'na gitmek isteyen 29 kaçak, ekipleri tarafından yakalandı.

Çanakkale'de 29 kaçak yakalandı

Denizi'nde devriye görevi yürüten Komutanlığı'na bağlı ekipler, dün gece ilçesine bağlı Ahmetçe köyü açıklarında bir grup kaçağın lastik botla 'ın 'na gitmeye çalıştığını tespit etti. 'TCSG 61' Bot Komutanlığı'nca kıyıdan 1 mil açıkta durdurulan bottaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ve uyruklu 29 kaçak yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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