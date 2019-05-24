Çanakkale'de 29 kaçak yakalandı

Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, dün gece Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyü açıklarında bir grup kaçağın lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalıştığını tespit etti. 'TCSG 61' Bot Komutanlığı'nca kıyıdan 1 mil açıkta durdurulan bottaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 29 kaçak yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.