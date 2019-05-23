Eşyalarıma haciz geldi. Haczedilen mallarıma ne olacak?
- Yaşam
- 23.05.2019
- Gazete
Hacızlı eşya satılırsa...
Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...
- Başkent'te faciadan dönüldü
- Kemal Sunal'ın filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı!
- Günlerce kanamayı durduramadı! Burnundan öyle bir şey çıktı ki...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.