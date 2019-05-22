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  • 22.05.2019 22:42
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 22:52

Bu fotoğraf yı sallamıştı! le belediye otobüsüne binen kadın...

'tan 'daki kızının yanına misafirliğe gelen 9 çocuk annesi (71), yolda gördüğü yavru köpeğe acıyarak, belediye otobüsüne birlikte bindi. Köpek ile Üstüntaş'ın birbirlerine sarılışını gören yolculardan (24) bu anı fotoğraflayarak da paylaşınca, yoğun ilgi gördü.

Yozgat'tan 2 ay önce İncirliova'da yaşayan kızına misafirliğe gelen Hatun Üstüntaş, pazara giderken yolda gördüğü yavru köpeği, 'araçlar çarpmasın' diyerek kucağına aldı. Üstüntaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait belediye otobüsüne yavru köpekle birlikte bindi. Üstüntaş'ın kucağında köpekle yolculuk yaptığını gören diğer yolcular şaşkınlığını gizleyemedi.

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