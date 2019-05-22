Yozgat'tan 2 ay önce İncirliova'da yaşayan kızına misafirliğe gelen Hatun Üstüntaş, pazara giderken yolda gördüğü yavru köpeği, 'araçlar çarpmasın' diyerek kucağına aldı. Üstüntaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait belediye otobüsüne yavru köpekle birlikte bindi. Üstüntaş'ın kucağında köpekle yolculuk yaptığını gören diğer yolcular şaşkınlığını gizleyemedi.
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