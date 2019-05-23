İlginç olay, Çağlayan Mahallesi, Lara Caddesi üzerinde dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu seyir alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bektaş Dal (29) ismindeki bir genç, ayakkabısını ve tişörtünü çıkartıp seyir alanındaki çitleri aştı. Şelalenin döküldüğü alandaki kayalık alana inen Dal, buradan denize atladı.

ÖNCE BULUNAMADI

Şahsın atladığını görenler durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, bir bankta Dal'a ait, tişört, bir çift ayakkabı, bir paket sigara ve cep telefonu buldu. Ekiplerin görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda başlattığı çalışmada denizde herhangi bir şahsa rastlanmazken, bölgede olaydan habersiz yerli ve yabancı turistlerin şelalenin fotoğrafını çektiği gözlendi.

BALIKÇILAR DENİZDE BULDU

Yaklaşık yarım saat süren arama çalışmaları esnasında Dal'ın denize atladığı alanın açığında balıkçılar tarafından bulunduğu bilgisi geldi. Tekneye alınarak şelaleye yakın bir alanda kıyıya çıkartılan Dal, balıkçılar tarafından çağrılan ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Bektaş Dal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.