Google bugün Doodle'ına ilk Türk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy'u taşıdı. Semiha Berksoy'un Doodle'a eklendiğini gören vatandaşlar Semiha Berksoy kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Doodle'da "Semiha Berksoy'un 109. Yaş Günü" şeklinde bir metin yer alıyor.

SEMİHA BERKSOY KİMDİR?

Semiha Berksoy 1910 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Berksoy, ilk Türk kadın opera sanatçısıdır. İstanbul Konservatuarı'nda ve Güzel Sanatlar Akademisi Namık İsmail Atölyesi Resim ve Tiyatro Okulu'nda eğitim almıştır. Daha sonra devlet bursu ile Almanya'da Berlin Devlet Yüksek Müzik Akademisi Opera Bölümü'nde eğitim almış ve birinci olarak bitirmiştir.

Opera kariyerine 1934'te başlamış olan Semiha Berksoy Türkiye, Almanya ve Portekiz'de sahneye çıkmıştır. 1939'da Richard Strauss'un Ariadne Auf Naxos isimli operasındaki Ariadne rolü ile Avrupa'da sahne alan ilk Türk opera sanatçısı olmuştur. 1940'ta Türkiye'ye dönen Semiha Berksoy, Carl Ebert'in rejiliğinde Tosca ve Madame Butterfly operalarında oynamıştır. Ayrıca Deli Dolu ve Lüküs Hayat operetlerinde de görev almıştır.

1998'de Devlet Sanatçısı unvanı almıştır. 1999'da New York Lincoln Center'da Robert Wilson'ın The Days Before: Death, Destruction and Detroit III isimli operasında opera söylemiştir. 15 Ağustos 2004'te 94 yaşında vefat etmiş ve bir gün sonra İstanbul'da defnedilmiştir.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Bu Bir Rüyadır : Nâzım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001

Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Engin Cezzar Gülriz Sururi Tiyatrosu - 1966

İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1965

Yatık Emine : Refik Halit Karay\Nazım Kurşunlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1965

Rüya Oyunu : August Strındberg - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1964

Dumanlıda Telaki Var : Nazım Kurşunlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1964

Çalıkuşu : Reşat Nuri Güntekin\Necati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1962

Göç (oyun) : Cevat Fehmi Başkut - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1961

Macun Hokkası : Müsahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1961

Lütfen Dokunmayın : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1961

Kanaviçe (oyun) : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1960

Büyük Jüstinyen : Refik Erduran - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1960

Karayar Köprüsü : Redik Erduran - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1959

Felsefe Doktoru : Branislav Nušić - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1959

Tablodaki Adam : Cevat Fehmi Başkut - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1958

Cadı Kazanı : Arthur Miller - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1958

Dışardakiler : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1957

Korku (oyun) : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956

Bu Gece Başka Gece : Reşat Nuri Güntekin - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956

Dünkü Çocuk : Garson Kanin - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1955

Yaşlı Aile : Branislav Nušić - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1954

Çayhane : John Parick - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1954

Lady Frederick : W. Somerset Maugham - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1953

Elektira : Sofokles - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952

Miras (oyun) : Augustus Goetz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1951

Köşebaşı : Ahmet Kutsi Tecer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1951