Hesabına yatırılan 1 kilo altını iade etti Mimar Cemre Şahin Kazıcı, bankadaki hesabına 1 kilo altının yanlışlıkla havale edildiğini fark etti. Yetkililer ‘Yanlışlık yok’ dedi

Aydın'da mimar Cemre Şahin Kazıcı (27), "İnsanlık ölmemiş" dedirtti. Genç kadın, bir bankada bulunan yaklaşık yarım kiloya yakın altını, başka bir bankada açtırdığı altın hesabına havale ettirdi. 2 gün sonra da altın hesabını inceledi. Hesabına fazladan 1 kilo altın havale edildiğini fark etti. 1 kilo altını geri vermek için uzun uğraşlar verdi.



DEĞERİ YAKLAŞIK 200 BİN LİRA

Altının gönderildiği bankayı arayan Cemre Şahin Kazıcı, yanlışlığın düzeltilmesini istedi. Ancak banka görevlileri "Yanlışlık yok" dedi. Şaşkına dönen genç kadın, bu kez altın hesabının bulunduğu bankaya gitti. Kendisine ait olmayan bir kilo altının, bankaya iade edilmesini istedi. Uzun süre dil döktükten sonra yaklaşık 200 bin liralık altını iade ettirdi. Kazıcı, banka yetkililerinin bu duyarlılığına bir teşekkür bile etmemesine şaşırdığını söyledi.