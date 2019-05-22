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  • 23.05.2019 04:53
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 04:53

Midyat’ta trafik sı: 1 ölü 6 yaralı

’in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik sında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kazada her iki araçta bulunan yolculardan Fikret Acap (17), İsmail Acun, Davut Araz, Yusuf Aksoy, Uğur Araz, Mehmet Dilekçi ve Abdurrahim Ertem 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Fikret Acap, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik sında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 47 LH 347 plakalı kamyonet ile 34 JU 7485 plakalı minibüs, Midyat-Mardin kara yolunun 7. kilometresindeki Acırlı Şeyh Eles kavşağında çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan yolculardan Fikret Acap (17), İsmail Acun, Davut Araz, Yusuf Aksoy, Uğur Araz, Mehmet Dilekçi ve Abdurrahim Ertem 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Fikret Acap, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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