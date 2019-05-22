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  • 22.05.2019 09:00
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 09:00

TEM'de feci kaza! Trafik durma noktasına geldi

Sabah saatlerinde 'nun Edirne istikametinde bir kamyon devrildi. Yaşanan kaza sonrası otoyolda uzun kuyruklar oluşurken, ekiplerin çalışması sonrası kamyon kaza yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

TEM'de feci kaza! Trafik durma noktasına geldi

Edirne istikameti Yarımburgaz Viyadüğü üzerinde kapalı kasa bir kamyonet iddiaya göre arkadan gelen bir başka aracın çarpması sonucu devrildi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kaza sabah 6.30 sıralarında Tem Otoyolu Yarımburgaz Viyadüğü Edirne istikametinde meydan geldi. Sürücü Bayram Tufan kapalı kasa kamyonetine yüklediği market ürünlerini Kırıkkale'de bir markete götürüyordu. Seyir halindeyken arkadan gelen bir kamyon Tufan'ın kullandığı kamyonete çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kamyonetle önce bariyerlere çarptı ardından devrildi. Kamyonet sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Bazı ürünler ise yola saçıldı. Kaza nedeniyle TEM Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi. Uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen kamyonet 2 vinç yardımıyla yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kaldırılabildi.

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