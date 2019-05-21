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  • 22.05.2019 01:14
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 01:14

'nin Kandıra ilçesinde feci ! Ölü ve yaralılar var

'nin Kandıra ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik sında aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

idaresindeki 22 RT 599 plakalı otomobil, İzmit istikameti Sucuali Sapağı Hatipler ayrımında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araç içinde sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Kanal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Özgür Kanal'ın cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Ayşegül Kanal'ın sağlık durumunun iyi olduğu, oğullarının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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