Başkent'te faciadan dönüldü! İnşaat iskelesi çöktü, 2 işçi yaralandı

Olay, öğlen saatlerinde Kızılay'ın en işlek caddelerinden olan İzmir 1. Cadde'de yaşandı. Tadilat halinde olan binanın dış cephesinde bulunan iskele rüzgarın da şiddetiyle çöktü.

K9 KÖPEKLERİ ARAMA YAPTI

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, emniyet güçlerinin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından Ankara itfaiyesine bağlı arama kurtarma ekipleri K9 köpekleriyle iskele altında arama yaptı.

CAN KAYBI OLMADI

Yaşanan olayda 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, can kaybının olmaması rahat bir nefes aldırdı. İskelenin çökmesi güvenlik kamerasına da yansıdı.