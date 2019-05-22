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  • 22.05.2019 16:31
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 16:55

Başkent'te faciadan dönüldü! İnşaat iskelesi çöktü, 2 işçi yaralandı

Ankara'da bir binanın dış cephesinde kurulu iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Yaşanan olayda can kaybının olmamsı rahat nefes aldırdı. İskelenin çökmesi güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, öğlen saatlerinde Kızılay'ın en işlek caddelerinden olan İzmir 1. Cadde'de yaşandı. Tadilat halinde olan binanın dış cephesinde bulunan iskele rüzgarın da şiddetiyle çöktü.

K9 KÖPEKLERİ ARAMA YAPTI
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, emniyet güçlerinin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından Ankara itfaiyesine bağlı arama kurtarma ekipleri K9 köpekleriyle iskele altında arama yaptı.

CAN KAYBI OLMADI
Yaşanan olayda 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, can kaybının olmaması rahat bir nefes aldırdı. İskelenin çökmesi güvenlik kamerasına da yansıdı.

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