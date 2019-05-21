Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 21.05.2019 09:39
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 09:58

'da feci ! Otomobil ortadan ikiye bölündü

’nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik sında, otomobil ortadan ikiye bölündü. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayı gören bir başka araç sürücüsü, ''Biz Ankara istikametinden geliyorduk. 34 Plakalı araba çok hızlı bir şekilde geliyordu. Kırmızı ışığı fark etmedi sanırım. 34 Plakalı beyaz araç Aşağı Çobanisa Mahallesi’ne dönmek isteyen araca vurdu. Vurmasıyla birlikte diğer otomobil ortadan ikiye ayrıldı.'' diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriManisa'da feci kaza! Otomobil ortadan ikiye bölündü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri