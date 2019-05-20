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  • 21.05.2019 01:52
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 01:56

'da kız kaçırma kavgası! çılar olay yerine geldi

’da iki aile arasında kız kaçırma konusu yüzünden çıkan kavgada bir kişinin evi kundaklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşılıklı komşu olan iki aile arasında kız kaçırma konusu yüzünden tartışma çıktı.

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