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sevgisili 'yı bıçakladı

’in eski eşi Günay Musayeva, sevgilisi Tatlıcı’yı bıçakladı. Azeri manken, “Oğlumu dövdüğü için bıçakla karşısına dikildim” dedi.

Manken bıçağı!
Azeri manken Günay Musayeva, tartışma sırasında kendisini ve oğlunu darp eden sevgilisi 'yı bıçakladı. Tatlıcının ihbarı sonrası ünlü manken hakkında dava açıldı. İstanbul Ailenin Korunması Bürosunca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alının Musayeva, olayda asıl kendisinin darp edildiğini ve mağdur olduğunu belirterek, 'Taha çok sinirliydi. Oğlumu dövdü. Oğlumu ve kendimi korumak için bıçağı alarak karşısına geçtim. Üzerime saldırdığında bıçak ona battı. Ben kendimi koruyordum' ifadelerini kullandı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda ünlü manken hakkında, 'Silahla yaralama' suçundan dava açıldı. 2,5 yıla kadar hapsi istenen ünlü manken, 'nde yargılanacak.



TATLICI SESSİZLİĞİNİ KORUYOR
Bıçaklanan Taha Tatlıcı, ünlü mankeni ve çocuğunu dövdüğü ile ilgili iddialar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.



4 yıl evli kalan Günay Musayeva ile Tolga Karel 2015 yılında boşanmıştı.

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