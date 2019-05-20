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  • 21.05.2019 00:31
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 00:31

'de kaybolan 6 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni bulundu

’in Artuklu ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki kız çocuğu suda boğulmuş halde bulundu. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Her yerde aranıyordu! Küçük kızdan acı haber geldi

Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesine bağlı Kumlu (Dükuk) Mahallesi'nde akşam saatlerinde kaybolduğu fark edilen 6 yaşındaki Kader Tekçe'yi tüm aramalarına rağmen bulamayan ailesi ve mahalle sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, arama çalışmalarını mahalleden geçen dere çevresinde yoğunlaştırdı.

Yapılan arama çalışmalarında kısa bir süre sonra küçük Kader'in cansız bedenine ulaşıldı. İlk belirlemelere göre suda boğulan Kader'in ölümüyle yakınları yasa boğulurken, yapılan olay yeri incelemesinin ardından talihsiz çocuğun cansız bedeni ambulansla otopsi yapılmak üzere Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

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