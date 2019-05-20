Zeytinle iftar açmanın ve zeytinin faydaları... Meyvelerin en kıymetlisi: Zeytin

Zeytin ağacı ve zeytin, 40 bin yıldır yeryüzünde bulunuyor, 8 bin yıldır da kültür bitkisi olarak yetiştiriliyor. 300-400 yıl ömür sürebilen zeytin ağacı, "Hayat Ağacı" ve "Ölmez Ağaç" olarak da adlandırılıyor. Bu ağacın sayısız faydası bulunan kıymetli meyvesi zeytin, Ramazan sofralarına da sağlığı taşıyor. İftara 6-7 adet zeytinle başlamak, iştah açtığı gibi mideyi ve sindirimi rahatlatır. Aynı zamanda oruç tutarken ortaya çıkabilen baş ağrılarını da gidermeye yardımcı olur ve enerji verir. Sahurda yenen zeytin tok tutar, ancak tuzlu olursa oruç sırasında susamaya neden olur. O yüzden sahurda yiyeceğiniz zeytinin tuzunu almak gerekir. Ayrıca Ramazan sofralarınıza farklı lezzetler katmak isterseniz çorbalara, salatalara, köftelere, hamur işlerine ve ekmeklere zeytin ekleyip bu kıymetli meyveden daha çok faydalanabilirsiniz.

ZEYTİN VE SAĞLIK:

Besleyici değeri yüksek bir besin olan zeytinde, protein, yağ, lif, A, C, D,E vitaminleri, kalsiyum, fosfor, kükürt, klor ve magnezyum bulunur. Ayrıca antioksidan yönünden de zengindir.

Zeytin kansere karşı koruyucu etkiye sahiptir.

Hücreleri yeniler ve yaşlanmayı geciktirir.

Kalp ve damar sağlığı için faydalıdır.

Karaciğerin düzenli çalışmasını sağlar.

Mide sorunlarına iyi gelir, sindirime yardımcı olur.

İştah açar ve enerji verir.

Göz sağlığı için yararlıdır.

Siyah zeytin demir yönünden zengindir.

Zeytin ve zeytinyağı çocukların kemiklerinin gelişmesine ve güçlenmesine yardımcı olur.

Zeytin ve zeytinyağı yaşılar için de tavsiye edilir, çünkü sindirimi kolaydır, ayrıca vitamin ve minerallerin vücutta kullanılmasına yardımcı olur.

Zeytin ve zeytinyağında bulunan linoleik asit, yeni doğmuş bebekler ve gelişme çağındaki çocuklar için faydalı bir besindir. Linoleik asidin eksikliği gelişimin yavaşlamasına neden olabilir.



PÜF NOKTASI:

Fazla tuzunu almak istediğiniz zeytini ılık su dolu bir kaba alıp yanına bir adet soyulmuş patates koyun.

3-4 saat bu şekilde bekletirseniz tuz patatese geçecektir.

Zeytinli tariflere tuz eklerken, zeytinin içinde bulunan tuz oranını da dikkate alın.



TÜRKiYE'NiN GÜVENDiĞi TARiFLERiN ADRESi SOFRA DERGiSi'NDEN RAMAZAN MENÜSÜ:

Közlenmiş çorba

Kavurmalı pide

Zeytinli köfte

Yumurtalı pilav

Krem karamel



KÖZLENMIŞ ÇORBA: 6 KİŞİLİK

■ 2 ADET PATLICAN

■ 3 ADET KIRMIZI BİBER

■ 2 ADET DOLMALIK BİBER

■ 3 ADET DOMATES

■ 2 ADET KÜÇÜK BOY SOĞAN

■ 3-4 ÇORBA KAŞIĞI ZEYTİNYAĞI

■ 2 ÇORBA KAŞIĞI TEREYAĞI

■ 200 GRAM KIYMA

■ 2 ÇORBA KAŞIĞI DOMATES PÜRESİ

■ 1 TUTAM TOZŞEKER

■ 1 TATLI KAŞIĞI RENKLI TANE BİBER

■ 7 SU BARDAĞI ET SUYU

■ 2 DAL YABANI KEKIK

■ TUZ





Patlıcan, kırmızı biber ve dolmalık biberi temizleyip uzunlamasına ikiye bölün. Domatesleri dörde bölün, soğanları halka doğrayın. Tüm sebzeleri yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirip, üzerine zeytinyağı sürün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında közleyin. Daha sonra kabuklarını soyup küp şeklinde doğrayın ve kenara alın. Tereyağını bir tencereye alıp, kıymayı kavurun ve üzerine domates püresi ekleyin. Birkaç dakika kavurup közlenmiş sebzeleri katın. Tozşeker, tuz, renkli tane biber ve 7 su bardağı sıcak et suyu ilave edin. 15 dakika pişirip ocaktan alın. Yapraklarına ayrılmış yabani kekik ilave ederek servis yapın.



KAVURMALI VE KAŞARLI PİDE: 10 ADET

HAMURU İÇİN:

■ 2 KG UN

■ 42 GRAM YAŞ MAYA

■ 1 TATLI KAŞIĞI TUZ

■ YETERI KADAR ILIK SU

İÇ MALZEMESI İÇİN:

■ 1 KG DANA

KAVURMA

■ 500 GRAM KAŞAR​ PEYNIRI

PIDENIN KENARLARINA SÜRMEK İÇİN​:

■ 50 GRAM TEREYAĞI

Hamur için un, maya ve tuzu yoğurma kabına alın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar ılık su ekleyin ve yoğurun. Hamuru 10 adet eşit bezeye ayırın ve üzerini nemli bir bezle örtüp, 15 dakika dinlendirin. 1 adet bezeyi oklavayla açın ve kenarlarını 1 parmak genişliğinde içeri doğru kıvırın. Karşılıklı uç kısımlarına elinizle bastırın ve pide şekli verin. Ortasına kıyılmış kavurmadan yayın ve üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Kalan bezeleri de aynı şekilde hazırlayın ve fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirin. Kenar kısımlarına tereyağı sürüp, sıcak servis yapın.​

ZEYTIİNLİ MANTAR SOTE EŞLİĞİNDE ZEYTİNLİ KÖFTE: 4 KİŞİLİK

KÖFTE IÇIN:

500 GRAM KIYMA

■ YARIM ÇAY BARDAĞI İNCE KIYILMIŞ SIYAH ZEYTİN

■ YARIM ÇAY BARDAĞI İNCE KIYILMIŞ YEŞİL ZEYTİN

■ 1 ADET KÜÇÜK BOY RENDELENMİŞ SOĞAN

■ 2 ÇORBA KAŞIĞI GALETA UNU

■ 1 TATLI KAŞIĞI BİBER SALÇASI

■ 6 DAL KIYILMIŞ MAYDANOZ

■ TUZ, KARABİBER, YENİBAHAR

■ 1 KG SÜT

■ 1 ADET YUMURTA SARISI

■ BİR BUÇUK KAHVE FİNCANI BUĞDAY NİŞASTASI

■ 1 SU BARDAĞI TOZŞEKER

■ 1 PAKET VANİLYA ZEYTİNLİ MANTAR

SOTE IÇIN:

■ 400 GRAM MANTAR

■ 1 ÇORBA KAŞIĞI TEREYAĞI

■ 2 ÇORBA KAŞIĞI SIVIYAĞ

■ 1 ADET KÜÇÜK BOY KIRMIZI BİBER

■ YARIM ÇAY BARDAĞI DOĞRANMIŞ SİYAH ZEYTİN

■ YARIM ÇAY BARDAĞI DOĞRANMIŞ YEŞİL ZEYTİN

■ 2 ÇORBA KAŞIĞI KREMA

■ 4 DAL KEKİK TUZ, KARABİBER





Zeytinlerin fazla tuzunu almak için ılık suda, 5 dakika bekletin. Köfte için kıymayı geniş bir kaba alıp üzerine zeytinleri ve kalan malzemeyi ilave edip, yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak köfteler hazırlayın. Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Zeytinli mantar sote için tereyağı ve sıvıyağı bir tavaya alıp kıyılmış mantarı suyunu salıp çekene dek kavurun. Üzerine ince kıyılmış kırmızı biber ve zeytinleri katın ve birkaç dakika birlikte pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Kremayı katıp ocaktan alın. Kekiği ekleyin. Köfteleri servis tabağına alın. Zeytinli mantar soteyle birlikte servis yapın.

YUMURTALI PİLAV:4 KİŞİLİK



■ 5 ADET YUMURTA

■ BIR BUÇUK ÇORBA KAŞIĞI PIRINÇ

■ 2 ÇORBA KAŞIĞI TEREYAĞI

■ YARIM SU BARDAĞI KONSERVE BEZELYE

■ 6-7 DAL DEREOTU

■ TUZ

Pirinci yıkayıp süzün ve kenara alın. Tereyağını eritip pirincin rengi beyazlaşana kadar kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Tuzunu ilave edip pişmeye bırakın. Diğer taraftan yumurtaları bir kaba kırıp iyice çırpın. Pilavın suyunu çekmesine yakın bezelyeleri ilave edip karıştırın. Çırpılmış yumurtayı üzerinde gezdirin. Kapağını kapatarak ağır ateşte pişmeye bırakın. Yumurta pişince altını kapatıp 10 dakika demlendirin. Servis tabaklarına alıp üzerine kıyılmış dereotu serperek servis yapın.



KREM KARAMEL: 4 KİŞİLİK

■ 1 KG SÜT

■ 1 ADET YUMURTA SARISI

■ BIR BUÇUK KAHVE FINCANI BUĞDAY NIŞASTASI​

■ 1 SU BARDAĞI TOZŞEKER​

■ 1 PAKET VANILYA

KARAMEL IÇIN:

■ 8 ÇORBA KAŞIĞI TOZŞEKER

■ 1 TATLI KAŞIĞI SU





Tüm malzemeyi bir tencereye alıp, muhallebi hazırlar gibi pişirin. Karamel için tavaya şekeri ve suyu koyup, orta ateşte karamel haline getirin. Kalıpların dibine eşit olarak dağıtıp, soğumadan muhallebiyi dökün ve buzdolabında mümkün olduğunca bekletin. Servis yapmadan önce kalıpları tatlı tabaklarına ters çevirin. Tatlınızı dilediğiniz gibi süsleyin.