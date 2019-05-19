Kaza saat 00.30 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir karayolu üzerinde meydana geldi. Gürkan İlağ idaresindeki 60 NR 06 plakalı Kiğı Karakoçan firmasına ait yolcu otobüsü, Kırşehir kent merkezindeki Türbe Kavşağı'nda yan yoldan çıkan Emre Aydın yönetimindeki 40 AN 089 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, otobüsün altında yaklaşık 50 metre sürüklendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.