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  • 20.05.2019 03:12
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 03:28

'de yolcu otobüsü otomobile çarptı: 3 ölü

'de, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, rahatsızlanan komşularını hastaneye götüren 'ın kullandığı otomobile çarptı. da sürücü Aydın ile otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi. Polis, kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Kaza saat 00.30 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir karayolu üzerinde meydana geldi. Gürkan İlağ idaresindeki 60 NR 06 plakalı Kiğı Karakoçan firmasına ait yolcu otobüsü, Kırşehir kent merkezindeki Türbe Kavşağı'nda yan yoldan çıkan Emre Aydın yönetimindeki 40 AN 089 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, otobüsün altında yaklaşık 50 metre sürüklendi.

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