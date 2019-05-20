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  • 20.05.2019 10:43
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 10:43

Yolcu otobüsünde can pazarı! Seyir halindeyken alev aldı

'dan yönüne giden yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Motor bölümünde çıkan sonrası birden alevler içinde kalan otobüsteki yolcular son anda indirilirken, can kaybı yaşanmadı.

Can pazarı! Seyir halindeyken alev aldı

'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ankara'dan 'a giden Abdullah Köylü yönetimindeki 06 SK 623 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünde Çevre Yolunun Hurdacılar mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.

Sürücü yangını fark eden yolcuların haber vermesi üzerine otobüsü durdurdu.

Otobüsteki 24 yolcu tahliye edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerce kısa sürede söndürülürken, otobüste maddi hasar meydana geldi.

Yolcular, firmaya ait başka bir otobüse aktarıldı.

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