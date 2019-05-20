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  • 20.05.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 09:16

da öldüğü sanılan hakkındaki gerçek ortaya çıktı!

Kartal’da geçen hafta evinde çıkan da öldüğü sanılan ’in, 10 bin lira için katledildiği belirlendi. Yakalanan zanlı tutuklandı.

Yangında öldüğü sanılıyordu... Gerçek ortaya çıktı!
'da geçen hafta evinde çıkan da cesedi bulunan bir çocuk annesi 'in, sattığı aracın parası için öldürülüp evinin kundaklandığı ortaya çıktı.

3 yıl önce eşini kaybeden Feride Genç (37), 4.5 yaşındaki oğluyla birlikte Petroliş Mahallesi Kamelya Sokak'taki bir apartmanın giriş katında yaşıyordu. Geçen pazartesi sabahı çocuğunu kreşe bırakan genç kadın, işe gitmeyip evine döndü.

Genç'in kaldığı dairede saat 13.45 sıralarında yangın çıktı. Eve giren itfaiye ekiplerinin yoğun duman arasında bulduğu kadının öldüğü anlaşıldı. Polis, toprağa verilen Feride Genç'in yangından kısa süre önce noterde bir işlem yaptığını belirledi. Soruşturmada Genç'in, 3 yıl önce kaybettiği eşine ait aracı 10 bin 750 TL liraya sattığı öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre kamera kayıtlarında, işlem sırasında kadının yanında bir kişi daha olduğu saptandı. Bu kişinin Muharrem K. olduğu anlaşıldı. Yangının ertesi günü gözaltına alınan şüphelinin yüzünde tırnak ve boğuşma izleri görüldü.

Sevk edildiği mahkemece tutuklanan Muharrem K.'nin olay günü Feride Genç ile eve gittiği ve para yüzünden tartıştıkları iddia edildi.

Genç kadını öldürdüğü evdeki paraları aldıktan sonra evi ateşe verip kaçtığı ileri sürülen Muharrem K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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