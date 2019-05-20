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, eşini 14 el ateş ederek katletti

’da , tartıştığı eşini araçtan indirdi. Sokak ortasında 14 el ateş ederek katletti

Doktor bu ne!

Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Elini kana bulayan kişi ise idi. Olay dün 'da meydana geldi.

Doktor Mesut Issı (47) ve eşi Müzeyyen Boylu Issı (45), çocuklarıyla birlikte bir etkinlikten dönerken, birbirine girdi. İkili araçtan indi. Mesut Issı, üzerindeki tabancayı çekip eşine 14 el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadın hayatını kaybetti. Cenaze morguna kaldırıldı. Katil zanlısı Mesut Issı ise bir süre sonra karakola giderek teslim oldu.

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