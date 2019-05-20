Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Elini kana bulayan kişi ise doktor idi. Olay dün Diyarbakır'da meydana geldi.

Doktor Mesut Issı (47) ve avukat eşi Müzeyyen Boylu Issı (45), çocuklarıyla birlikte bir etkinlikten dönerken, birbirine girdi. İkili araçtan indi. Mesut Issı, üzerindeki tabancayı çekip eşine 14 el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadın hayatını kaybetti. Cenaze morguna kaldırıldı. Katil zanlısı Mesut Issı ise bir süre sonra karakola giderek teslim oldu.