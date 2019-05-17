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  • 17.05.2019 10:42
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 10:52

'da unda "soğan" detayı

'da yapan emniyet güçleri şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş şekilde taşınan 31 kilo 620 gram ele geçirildi. Eroini gizlemek için üzerinin soğanla kapatıldığı görülürken gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'da şüphe üzerine durdurulan minibüste yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş 31 kilo 620 gram ele geçirildi, 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüpheli gördükleri minibüsü durdurdu.

Narkotik köpeği 'Alfa' ile yapılan detaylı aramalarda, yakıt deposuna gizlenmiş 31 kilo 620 gram eroin ele geçirildi. Narkotik köpeğinin koku almaması için eroinin üzerinin soğanla kapatıldığı görülürken, gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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