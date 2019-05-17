Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Haftaiçi her gün 12.30 ve 20.30'da haftasonu ise 20.30'da yapılan Hadi yarışmasının bugünkü 12.30 yarışması için geri sayım başladı. İpucu sorusu internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Hadi tarafından yapılan açıklamada, ipucu sorusunun tarihsel bir gelişimden geldiği bildirildi. Peki, Dünya'yı denizin altından dolaşan denizaltı hangisidir? İşte 17 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (17 MAYIS 2019)

Hadi'nin resmi Instagram heabından yapılan paylaşımda, "Bugünkü ipucu tarihsel bir gelişim ile ilgili sevgili hadiciler. 1960 yılında Birleşik Amerika denizaltı gemisi, tam bir dünya turunu aşağı yukarı tamamen su altında yaptığı bir yolculukla 60 günde tamamlamıştır. Dünya'yı denizin altından dolaşan bu denizaltı hangisi sizce?" denildi.

Soru: Dünya'yı denizin altından dolaşan denizaltı hangisidir?