Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 40 kişinin yakalanmasına yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon başlatıldı. Operasyonda evlerde didik didik arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, Kayseri Devlet Hastanesi'nde bulunan adli tabiplikte geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
POLİSLERİ KARŞISINDA GÖRÜNCE 5. KATTAN ATLADI
Öte yandan, polis ekipleri sabahın erken saatlerinde başlayan operasyon kapsamında Ahi Evran Mahallesi 745. Sokak'ta bulunan bir apartmana girdi. Burada kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Murat A., polis ekiplerini karşısında görünce 5. kattan atladı. Ağır yaralanan Murat A., sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de, olayın meydana geldiği apartmanda inceleme yaptı.
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15 TEMMUZDA ÜLKEYİ FETO VE UZANTISI PKK YA VERMEYEN HALKIMIZ NE YAZIKKİ BELEDİYE SEÇİMLERİNDE ELLERİYLE İANKARAYI VERDİLER ŞİMDİ İSTANBULU PKK YA TESLİM EDECEKLER YAZIKLAR OLSUN SİZİN MİLLİYETÇİLİĞİNİZE
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