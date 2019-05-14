Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı mobil bilgi yarışması Hadi saat 12.30'da takipçilerinin karşısına çıkacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugün ipucumuzu çocukların ve ülkemizin aydınlık geleceği için eğitimin gücüne inanan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı hesabında paylaşıyoruz. "Nitelikli eğitim bazı çocukların değil her çocuğun hakkı." diyerek kodlamadan sanata çağdaş eğitim olanaklarıyla faaliyet gösteren TEGV'in umut dolu sloganını biliyor musunuz?" denildi. Peki, TEGV'in sloganı nedir? İşte 14 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (14 MAYIS 2019)

Soru: TEGV'in sloganı nedir?

Cevap: "BİR ÇOCUK DEĞİŞİR, TÜRKİYE GELİŞİR"

TEGV'in umut ve gelecek dolu sloganı "Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir"