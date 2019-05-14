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  • 14.05.2019 11:15
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 11:15

'da kaçak kazı sırasında patlama

Konyaaltı'da kırsal bölgede yapılan kaçak kazı sırasında bir patlama meydana geldi. Yaşanan patlama sonrası olay yerinde bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı.

Kaçak kazı sırasında patlama! Ölü ve yaralı var

'nın Konyaaltı ilçesindeki kırsal bölgede kaçak kazı sırasında meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Doyran Mahallesi bölgesinde kaçak kazı yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olayda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Yaralı, hastanede tedavi altına alındı.

Kaçak kazı sırasında meydana gelen olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

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