Sofradaki bereket: Pilav Türk Mutfağı’nın vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ve sayısız çeşidi bulunan pilavlar Ramazan’da da iftardan sahura dek sofraların başköşesinde yer alır. Pişirme usullerine ve püf noktalarına dikkat ederek Ramazan sofralarınıza bereket katacak lezzetli pilavlar hazırlayabilirsiniz.

Doyurucu yemeklerin tercih edildiği Ramazan sofralarında pilav çeşitleri de eksik olmaz. Mutfağımızın bu özel yemeğini hazırlamak tecrübe gerektirse de verdiğimiz püf notalarına dikkat ederek kıvamında ve lezzetli pilavlar pişirebilirsiniz.



PİLAV PİŞİRİRKEN:

● PİLAVDA kullanacağınız pirinci bulanık suyu gidene kadar, yani nişastasından iyice arınana dek yıkayıp, iyice süzdükten sonra pişirin.

● ISITILAN pilavın lezzeti değişeceğinden, yiyeceğiniz kadar pilav pişirmeye dikkat edin.

● PİLAVI ısıtmak gerekirse, üzerine biraz sıcak su gezdirip, kısık ateşe yanan ocağa oturtun. Bu şekilde kurumadan ısınır. İçinde kaynayan su bulunan büyük bir tencerenin üzerine daha küçük bir tenceredeki pilavı koyarak, benmari usulü de ısıtabilirsiniz.

● PİLAVINIZI sebze, et, tavuk, baharat ve ot çeşitlerinin yanı sıra et ve sebze suları ile de tatlandırılabilirsiniz.

● SUYUNA ekleyeceğiniz birkaç damla limon suyu pilavınızın bembeyaz ve parlak olmasını sağlar.

● PILAVA su ekledikten sonra kaynayana dek orta, kaynadıktan sonra kısık ateşte pişirin.

● PİLAV pişirirken mutlaka tencerenin kapağını kapatın ve su ekledikten sonra karıştırmayın.

● OCAKTAN aldıktan sonra, pilav tenceresinin üzerine birkaç kat kağıt havlu koyup kapağını kapatın. Bu şeklide 10 dakika demlendirdikten sonra servis edin.



PİLAV PİŞİRME ŞEKİLLERİ

Temel olarak kavurma ve salma olarak iki farklı şekilde pilav yapılabilir. Kavurma tekniği ile pilav yaparken, pirinç yıkanıp tuz eklenmiş ılık suda 30 dakika kadar bekletilir veya yıkandıktan sonra doğrudan kızgın yağda rengi beyazlaşana kadar karıştırılarak kavrulur. Üzerine kaynar su eklenerek pilav pişirilir. Salma tekniği ile pilav yaparken, yağ ısıtılır ve üzerine ölçülü su ve tuz eklenerek kaynamaya bırakılır. Bir taşım kaynayınca üzerine yıkanıp süzülmüş pirinç ilave edilir. Suyunu çekene kadar pişirilir.







