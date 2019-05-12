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  • 13.05.2019 01:43
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 01:52

'nin sahilinde plankton çoğalması deniz  suyunun rengini değiştirdi

'nin sahilinde plankton  (denizde bulunan, mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) çoğalması, deniz  suyu renginin yer yer turuncu olmasına yol açtı.

Plankton çoğalması nedeniyle sahilin bazı bölümlerinde denizin renginin turuncuya dönmesi, vatandaşları şaşırttı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezginer Tunçer, yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nde yaşanan renk değişikliğinin biyolojik bir canlı olan planktonun çoğalmasından kaynaklandığını söyledi.

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