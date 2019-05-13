Muğla'da helikopterli trafik denetimi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde jandarma ekipleri, helikopterli trafik denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında oluşturduğu uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi.

Turizm merkezlerindeki ana güzergahlarda uygulamalar yapan jandarma ekipleri, Marmaris Hisarönü-Bozburun kara yolununu helikopterle izledi.

Helikopterden hatalı sollama yaptığı, emniyet kemeri takmadığı bildirilen araçlar, uygulama noktalarında durduruldu. Bu sürücülerden bazıları, yaptıkları hataların helikopterden tespit edildiğini öğrenince şaşırdı.

Sürücülere, emniyet kemeri takmaları ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmamaları gibi uyarılarda bulunuldu.

Denetimlerde, sürücülerde "algılanan yakalanma riski duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulması amacıyla kara yollarında gözlemlenen "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sonlama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama" ihlalleri de belirlenerek işlem yapıldı.