Artvin'in Hopa ilçesinde fuhuşa teşvik ve aracılık suçuna karışan 40 kişi gözaltına alınırken, 110 yabancı uyruklu hayat kadını ise sınır dışı edildi.

Alınan bilgiye göre, Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçedeki eğlence yerleri ve otellere yönelik fuhuş operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlar sonucu fuhuşa aracılık, teşvik ettikleri ve yabancı kadınları zorla alıkoydukları belirlenen 40 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yaptığı belirlenen aralarında Rusya, Özbekistan, Kırgızistan, Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan, Romanya ve Fas uyruklu toplamda 110 yabancı uyruklu kadın zührevi hastalıklarla mücadele kapsamında doktor kontrolü sonrasında sınır dışı edildi.

İlçedeki eğlence yeri patronu ve otel sahipleri olduğu belirlenen 40 kişi sorgularının ardından mahkemeye sevk edilirken, 23'üne adli kontrol tedbiri uygulandı. 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 17 mekan sahibi dosya kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 4 firari şahsın yakalanması için ise çalışma başlatıldı.