Mucize Air

Myanmar Ulusal Hava Yolları'na ait Embraer 190 tipi yolcu uçağı Yangon-Mandalay seferi için sorunsuz şekilde havalandı. Ancak uçak Mandalay Havalimanı için alçaldığında Embraer 190 tipi uçağın burun iniş takımı kilitlendi ve açılmadı. Pilot arka tekerlekleri üzerinde inmek zorunda kaldı. İniş sırasında uçağın burnu piste sürtündü ve etrafa kıvılcımlar saçıldı.
Mandalay Uluslararası Havaalanı Sözcüsü Kyaw San, Yangon'dan kalkan uçakta 82 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, iniş sırasında yaralanan olmadığını vurguladı. Kyaw San, Boeing ve Airbus'ın büyük uçaklarının geçici bir süre havalimanını kullanamayacağını açıkladı.
Mandalay Uluslararası Havaalanı Sözcüsü Kyaw San, Yangon'dan kalkan uçakta 82 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, iniş sırasında yaralanan olmadığını vurguladı. Kyaw San, Boeing ve Airbus'ın büyük uçaklarının geçici bir süre havalimanını kullanamayacağını açıkladı.
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