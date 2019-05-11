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  • 11.05.2019 08:06
  • Son Güncelleme: 11.05.2019 08:06

Kaynağı belirsiz , sanayi esnafını tedirgin etti

’da İvedik ’ni () saran çevrede rahatsızlık yarattı. İhbar üzerine çevrede ölçüm yapan ekipleri, zehirleyici etksii bulunmadığını saptadı.

Ankaralıları tedirgin eden koku!

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki İvedik 'nde yaşandı. Sanayi sitesini saran gaz sundan rahatsızlık duyan esnaf, ve polis ekiplerine bilgi verdi. Özel kıyafetler ve gaz maskeleriyle sokakları gezen AFAD ekipleri, kokunun kaynağını tespit etmek için kanalizasyon kapakları ve çöp konteynerlerinde ölçüm yaptı.

​İvedik 'deki ihbardan 15 dakika önce Eryaman'daki Ata Mahallesi'nden de koku ihbarı aldıklarını belirten AFAD ekipleri, Kahramankazan ilçesinde kapatılan bir fabrikadan sızan gaz kokusunun rüzgarla birlikte şehir merkezine gelmiş olabileceğini belirtti. Yarım saat boyunca sanayi bölgesinin sokaklarında ölçüm yapan AFAD ekipleri, kaynağı tespit edilemeyen kokunun zehirleyici etkisinin bulunmadığını saptayarak, incelemeyi sonlandırdı.

"İFTARDAN BERİDİR KOKU VAR"
İftarı yaptıktan hemen sonra kokuyu aldıklarını belirten sanayi esnafı, kokunun doğal gaz kokusu olabileceğini söyledi.

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