Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 11.05.2019 07:56
  • Son Güncelleme: 11.05.2019 07:56

'ta yürek yakan görüntü! Çocuk cesedi kıyıya vurdu

'nin ilçesinin Kayalar köyü sahilinde kıyıya vurmuş halde çocuk cesedi bulundu.

Yürek yakan görüntü! Kıyıya vurdu...

Sahilde hareketsiz duran bir kişinin olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri bölgede yaptıkları incelemede 3-4 yaşlarında bir çocuğun cesediyle karşılaştı.

Ceset, buradaki incelemenin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, cesedin geçen hafta 'in Ayvalık ilçesinde göçmenleri taşıyan botun batması sonucu kaybolan düzensiz göçmenlerden birine ait olduğu düşünülüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriÇanakkale Ayvacık'ta yürek yakan görüntü! Çocuk cesedi kıyıya vurdu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri