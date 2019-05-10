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  • 10.05.2019 14:05
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 14:10

'daki ilkokulda öğretmen şiddeti! Öğrencinin kulağını çekip tokatladı

’da, ilkokul öğrencisinin sınıfta kulağını çekerek tokatlayan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda görevli G. Y. isimli öğretmen, öğrencilerinden birisinin sorduğu soruyu bilememesi üzerine sınıf tahtası önünde kulağını çekerek kafasına tokat attı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öğretmeninden şiddet gören çocuğun durumu ailesine haber vermesi üzerine aile G. Y.'den şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen G.Y. hakkında soruşturma başlattı.

KULAĞINI ÇEKİP TOKAT ATTI
Yaşanan olay, diğer öğrenciler tarafından ise, cep telefonu ile anbean görüntülendi. Görüntülerde, G.Y.'nin öğrencisine tahta üzerinde bir konuyu anlatırken 'seni döveceğim ha' diyerek kulağından çektiği ve sonrasında tokat attığı yer aldı.

Ayrıca, öğretmenin halen görevine devam ettiği öğrenildi.

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