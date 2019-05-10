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  • 10.05.2019 15:04
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 15:27

'da apartmanın bahçesine çırılçıplak girdi ateş yaktı

Muratpaşa'da kimliği belirsiz bir şahıs bir aparmanın arka bahçesinde çırılçıplak şekilde oturarak ateş yaktı. Bölgedeki vatandaşların şikayeti üzerine gelen polis ekipleri, şahsa üzerini giydirdi.

Apartmanın bahçesine çırılçıplak girdi...

'da apartmanın arka bahçesinde çırılçıplak erkeğin oturduğunu görenler, polise haber verdi. İhbarla gelen polisin üzerini giydirdiği kişi, ara sokaklarda gözden kayboldu.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın arka bahçesinde çırılçıplak olan erkeğin ateş yakıp, oturduğunu gören mahalle sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, sevk edildi.

Çıplak adam, bahçede yaktığı ateşin başında otururken, çevredekiler de cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti. Belirtilen adrese gelen ekipler, çıplak erkeğe pantolon ve tişört ile spor ayakkabı giydirdi. Daha sonra sokaklarda gözden kaybolan kişinin madde bağımlısı olduğu, zaman zaman aynı yere gelip, apartman sakinlerini rahatsız ettiği belirtildi.

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