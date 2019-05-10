Anneler Günü'ne sayılı gün kaldı. Pazar günü kutlanacak bu özel günde annesini mutlu etmek isteyenler, sürpriz arayışlarını hızlandırdı. Kimi bütçesine göre alacağı bir hediyeyle, kimi çiçekle, kimi de güzel bir yemek ya da kahvaltıyla annesini sevindirmek istiyor. Anneler Günü perakende sektörüne hareket getirdi. Giyimden ayakkabıya, kuyumdan mobilyaya, elektronikten beyaz eşyaya kadar pek çok alanda satışlar arttı. En büyük hareketlilik ise hafta sonu yaşanacak.



GEÇEN YIL REKOR KIRILDI

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, Anneler Günü haftasında perakende cirolarında ortalama yüzde 30 artış yaşandığını belirterek, ciro artışının bazı kategorilerde yüzde 100'ü bulabildiğini, yılbaşından sonra en çok hediyelik alışverişinin anneler için yapıldığını söyledi. Geçen yılki verilerin bu yıl Anneler Günü'nün yaratacağı ekonomiye ışık tutabileceğini anlatan Öncel, "Kart trafiğinde rekor kırılmıştı. Bu günün arifesinde bankalararası günlük işlem adedi 12.3 milyonla rekor kırmıştı. Bu yıl 11 Mayıs'a gelen Anneler Günü arifesinde benzer bir rekor bekleniyor. Ramazan'a denk gelmesinin hediyelik alışverişini olumsuz etkilemesini beklemiyoruz. Daha çok mücevher, kozmetik, giyim eşyası, elektronik, çanta, küçük ev aletleri gibi ürünler alınıyor" diye konuştu.



ESNAF DA HAZIR

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken de esnafın hazırlıklarını tamamladığını belirterek, "Annelerimiz için esnafımızda her keseye uygun hediyelik eşya mevcut" dedi.

Mimarı Anna Jarvis



ABDde 9 Mayıs 1905'te annesini kaybeden Anna Jarvis'in özlemi, Anneler Günü'nü başlattı. Hayatta kimsesi kalmayan Anna Jarvis, önce yaşama küstü. Bir süre sonra ise annesini gözyaşları ile değil, severek anmaya başladı. 1907'de anma günü düzenleyen Jarvis, arkadaşlarına, "Yılın 1 gününü annelere ayıralım" dedi. Çığ gibi yayılan kutlama 1914'te kongrenin onayıyla ülke çapında 'Anneler Günü'ne dönüştü.





ÜLKELER FARKLI GÜNLERDE KUTLUYOR

Dünyanın her yerinde yıl içerisinde farklı günlerde kutlanan Anneler Günü Türkiye'de her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı kutlanıyor. Anneler Günü, Rusya'da Kasım'ın son günü, ABD'de Mayıs'ın ikinci pazar günü, Arjantin'de Ekim ayının üçüncü haftasında, Çin'de 21 Nisan'da, Norveç'te Şubat'ın ikinci pazar gününde, Arap ülkelerinde 21 Mart ekinoksunda kutlanıyor.





​5 MİLYON GÜL SATIŞI

Anneler Günü hazırlıkları her yıl olduğu gibi bu yıl da günler öncesinden başladı. Hediyelerin baş tacı çiçekler de tezgahlardaki yerini genişletti. Çiçekçilik sektörü, en yoğun günlerden biri olan Anneler Günü için hazırlıklarına hız verdi. Mezatlarda yoğunluk yaşanırken; sektör yetkilileri, Türkiye genelinde ortalama 5 milyon gül satılmasını beklediklerini belirtti.