Süper Loto sonuçları açıklandı. Büyük ikramiye tamı tamına 6 milyon 728 bin 935 lira 96 kuruş. Her hafta hayalleri süsleyen Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişine yoğun ilgi vardı. Vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanabilme umuduyla kuponlarını aldılar. Dün yapılan çekiliş ile birlikte sonuçlar belli oldu. Buna göre, 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye olan 6 milyon haftaya devretti ve böylelikle 3. devir gerçekleşmiş oldu. Bu haftaki Süper Loto numaraları neler? İşte 9 Mayıs 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye bilgileri...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (9 MAYIS 2019)

9 Mayıs Süper Loto sonucu: 02 - 22 - 25 - 27 - 35 - 44

Süper Loto'nun 603'üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 728 bin 938 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 62 kişi 8 bin 778 lira 35'er kuruş, 4 bilen 3 bin 438 kişi 172'şer lira, 3 bilen 69 bin 872 kişi 14 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 131 bin 269 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 501 bin 12 lira 7 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 839 bin 744 lira 19 kuruş kamuya aktarıldı.