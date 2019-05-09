İstanbul'da TEM Otoyolu'nda trafikte tartıştığı kamyonet sürücüsüne camdan çıkardığı baltayla saldırmaya çalışan maganda gözaltına alındı.

TEM otoyolu Ümraniye Elmalı mevkisinde bir otomobil sürücüsü trafikte tartıştığı kamyonet sürücüsüne seyir halindeyken pencereden balta çıkartıp saldırmıştı. Yaşananlar ise başka bir araç sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülemişti. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri Amirliği görevlileri harekete geçti. Görüntüleri incelemeye alan polis, otomobilin plakasını belirleyerek saldırgan sürücüyü tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda sivil trafik polisi 34 PS 4631 plakalı otomobilin sürücüsü M.O.'yu yakaladı.

BİN 110 LİRA PARA CEZASI

Şubeye götürülerek ifadesi alınan şahsa burada, "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri" bin 2 lira, "Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" maddesinden 108 lira olmak üzere toplamda bin 110 lira idari para cezası kesildi.

2 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAK

Şubede işlemleri tamamlanan saldırgan maganda M.O., "Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" suçundan adli işlemleri yapılmak üzere Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezi'ne sevk edildi.