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  • 09.05.2019 18:57
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 18:57

9 Mayıs çekiliş sonuçları tam liste sorgulama! Milli Piyango'da kazanan numaralar açıklandı

bileti alan vatandaşlar Milli Piyango çekiliş sonuçlarını heyecanla bekliyordu. Milli Piyango'da heyecanlı bekleyiş sona buldu. Peki, 9 Mayıs tarihinde kazanan numaralar hangileri oldu? İşte çekiliş sonuçları sorgulama işlemi...

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı

9 Mayıs bilet alan birçok kişi tarafından merakla bekleniyordu. İdaresi tarafından özel günler dışında her ayın 9, 19 ve 29'unda çekiliş yapılıyor. Milli Piyango bileti alan vatandaşlar şimdi " çekiliş sonuçları sorgulama" hakkında araştırma yapıyor.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI TAM LİSTE SORGULAMA

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: AYDIN-MERKEZ, SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , İSTANBUL-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

186889

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

050121 086645 165993 216227 346470 413546
430954 459322 463707 574087

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

02092 08866 09297 10246 16424 17208
21522 22109 42446 44787 55216 57200
58271 63295 63529 64081 66792 73809
87904 97206

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0031 0396 0545 0852 1289 1501
1525 1705 1962 2308 2635 3561
5394 5905 9027

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

026 043 335 503 584 652
768 823 834 896

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

10 11 20 46 73 81

94 98

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

4 7

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

086889 106889 116889 126889 136889 146889
156889 166889 176889 180889 181889 182889
183889 184889 185889 186089 186189 186289
186389 186489 186589 186689 186789 186809
186819 186829 186839 186849 186859 186869
186879 186880 186881 186882 186883 186884
186885 186886 186887 186888 186899 186989
187889 188889 189889 196889 286889 386889
486889 586889

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