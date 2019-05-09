9 Mayıs Milli Piyango sonuçları bilet alan birçok kişi tarafından merakla bekleniyordu. Milli Piyango İdaresi tarafından özel günler dışında her ayın 9, 19 ve 29'unda çekiliş yapılıyor. Milli Piyango bileti alan vatandaşlar şimdi "9 Mayıs Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama" hakkında araştırma yapıyor.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI TAM LİSTE SORGULAMA

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: AYDIN-MERKEZ, SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , İSTANBUL-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

186889

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

050121 086645 165993 216227 346470 413546

430954 459322 463707 574087

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

02092 08866 09297 10246 16424 17208

21522 22109 42446 44787 55216 57200

58271 63295 63529 64081 66792 73809

87904 97206

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0031 0396 0545 0852 1289 1501

1525 1705 1962 2308 2635 3561

5394 5905 9027

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

026 043 335 503 584 652

768 823 834 896

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

10 11 20 46 73 81

94 98

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

4 7

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

086889 106889 116889 126889 136889 146889

156889 166889 176889 180889 181889 182889

183889 184889 185889 186089 186189 186289

186389 186489 186589 186689 186789 186809

186819 186829 186839 186849 186859 186869

186879 186880 186881 186882 186883 186884

186885 186886 186887 186888 186899 186989

187889 188889 189889 196889 286889 386889

486889 586889