Hadi Magazin ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü ipucumuz bu yıl Tribeca'da yarışan bir Türk filmi ile ilgili sevgili hadiciler. Cenk Ertürk'ün yazıp yönettiği, Nuh Tepesi filminin dünya prömiyeri, New York'taki Tribeca Film Festivali'nde yapıldı ve 2 ödülün sahibi oldu. Cenk Ertürk "En İyi Senaryo" ödülünü alırken, sizce "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü hangi oyuncumuz aldı?" denildi. Peki, Tribeca Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kim aldı? İşte 9 Mayıs Hadi Magazin ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ MAGAZİN İPUCU SORUSU (9 MAYIS 2019)

Soru: Tribeca Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kim aldı?

Cevap: ALİ ATAY

ALİ ATAY KİMDİR?

Asıl adı Dursun Ali Atay 20 Nisan 1976'da Rize'de doğdu. 1999'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Ali Atay "Şapkadan Babam Çıktı" adlı dizide başarısız illüzyonist Maksut'u oynamıştır. TRT'de 3 sezon boyunca yayınlanan Leyla ile Mecnun adlı komedi dizisinde oynadığı Mecnun Çınar karakteriyle çok büyük bir başarı yakalamıştır. Dizi yayından kaldırıldıktan sonra aynı dizi ekibi ile beraber çekilen Ben de Özledim dizisinde kendini oynamıştır. Ayrıca, Leyla ile Mecnun ekibinin kurmuş olduğu Leyla The Band grubunun vokalistidir.

2014 Haziranın da ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu Limonata adlı başrollerinde Serkan Keskin ve Ertan Saban'ın bulunduğu sinema filminin çekimlerine başlamıştır. Mutlu Ol Yeter adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol almıştır. Dizide Atay'ın yanı sıra Aslı Enver, Öner Erkan ve Ertan Saban da rol almıştır.

2017'de Türkiye'nin ilk online dizisi Masum da Haluk Bilginer, Nur Sürer, Okan Yalabık gibi isimlerle baş rolü paylaşmıştır. Yusuf Komser karakterini canlandırmıştır. Türkiye'nin 90. Akademi ödülleri için aday gösterdiği Ayla filminde Ali Astubay karakterini canlandırmıştır. Aksiyon Komedi tarzındaki Ölümlü Dünya filminin yönetmen koltuğunda yer almıştır. Atay son olarak gerçek bi' hikâyeden uyarlanan Turkish'i Dondurma filminde rol almıştır.