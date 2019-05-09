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  • 09.05.2019 11:52
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 12:11

1.5 yaşındaki Ecrin her yerde aranıyor! Jandarma ve seferber oldu...

'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz için jandarma ve ekipleri seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 35 kilometre mesafede bulunan 'nde 2 gün önce öğle saatlerinde evinin önünden kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'dan haber alamayan dedesi Nuri Kurnaz, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine giden jandarma ekipleri ekiplerinden yardım istedi. Alancık Mahallesi'ne giden Vezirköprü İlçe jandarma, Ladik Asayiş Komando Birliği'nden 2 tim, İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD bünyesinde bulunan 4 iz takip köpek timi ve köylüler kayıp çocuğu bulmak için 2 gündür zor şartlarda aramalarına devam ediyor.

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