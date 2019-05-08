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  • 08.05.2019 15:08
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 15:22

’da ikiz bebeklerin şüpheli ölümü! Babanın sözleri tüyler ürpertti

'da Fatoş- çiftinin 3 aylık ikizleri Murat ve Meral, uyudukları beşikte ölü bulundu. İkizlerin cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Daha önceden 4 çocuğunun öldüğünü söyleyen baba Ramazan Yedikardeş, "Çocuklarımıza cin musallat oldu" dediği öğrenildi.

Şanlıurfa’da ikizlerin şüpheli ölümü!

Olay, bugün sabah saatlerinde Bamyasuyu Mahallesinde bulunun 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. 2 çocukları olan Fatoş- çiftinin 3 ay önce ikiz bebekleri Murat ve Meral dünyaya geldi.



, ikizlerini emzirdikten sonra uyumaları için beşiklerine yatırdı. Bir süre sonra kontrol için odaya giren Fatoş Yedikardeş, bebeklerinin hareket etmediğini görerek, yardım için bağırdı. Annenin feryatları üzerine eve gelen komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, ikizlerin öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından ikizlerin cansız bedenleri ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

ÇİFTİN TOPLAM 6 ÇOCUĞU ÖLDÜ
Vücutlarında herhangi bir ize rastlanmayan ikizlerin ölümü ile ilgili polise ifade veren baba Ramazan Yedikardeş, daha önce de 4 çocuğunun öldüğünü söyledi. Ramazan Yedikardeş'in, ifadesinde, "Çocuklarımıza cin musallat oldu" dediği öğrenildi.

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